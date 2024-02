Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a izbucnit intr-o postare pe rețelele de socializare. Edilul a dezvaluit grave nereguli in domeniul infrastructurii și salubrizarii. In postarea sa, Cristian Popescu Piedone a relatat cum, in timp ce efectua o inspecție de rutina a descoperit un șir de…

- Video | Piedone da de pamant cu directorii din primarie dupa ce a vazut lucrarile din teren Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a rabufnit, pe Facebook, dupa ce, aflat pe teren sa verifice unele lucrari, a vazut ceea ce nu se aștepta. Și nu a ezitat sa-i traga la raspundere pe directorii…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, impartașește pe Facebook o experiența savuroasa și plina de intalniri cu locuitorii sectorului 5 in timpul unei plimbari pentru a satisface pofta de slana. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a surprins comunitatea pe rețelele sociale cu…

- Primarul Sectorului 5 și-a trecut in buletin o porecla dupa un personaj de film, numit „Piedone”. Edilul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a povestit cum un pseudonim s-a transformat intr-un nume, care i-a adus popularitatea. Invitat in cadrul emisiunii ”Culisele Puterii”, Cristian Popescu Piedone…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a cazut pe un șantier. Aflat intr-o vizita de lucru, acesta s-a prabușit la pamant, iar imediat dupa incident a tras cateva injuraturi bune. Și-a revenit rapid și a continuat vizita pe șantier, afișand un zambet de amuzament.Piedone a explicat incidentul…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a inceput renovarea piețelor din Sectorul 5. Printre acestea se numara și celebra piața Rahova, care este de nerecunoscut dupa renovare. Astfel, una dintre cele mai cunoscute piețe din București ”Piața Rahova” s-a schimbat radical. In plus, aceasta nu…

- De ziua Unirii Principatelor Romane, Cristian Popescu Piedone a demarat o campanie impotriva ‘Ocaii Mici’ in Sectorul 5. Edilul a mers la mai multe carmangerii din sector și a avut o mare surpriza. Inspirat de idealurile marelui Alexandru Ioan Cuza, care a visat la o țara mandra și suverana, Cristia…