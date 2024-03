Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Burduja, a vorbit despre importanța celor trei luni ramase pana la data de 9 iunie, cand vor avea loc alegerile pentru București. Sebastian Burduja, președintele PNL București, a subliniat sambata importanța celor trei luni ramase pana la data de 9 iunie, cand vor avea loc alegerile pentru…

- Cristian Popescu Piedone, primarul din Sectorul 5, a starnit atenția opiniei publice printr-un post pe platforma de socializare Facebook, in care indeamna cetațenii sa-și exprime preferințele in ceea ce privește candidații la Primaria Capitalei. Intr-un mesaj plin de ironie și critici la adresa partidelor…

- Președinta PSD București, Gabriela Firea, a anunțat miercuri, 28 februarie, pe Facebook, ca Biroul permanent al Organizației pe care o conduce a votat in unanimitate sa o susțina la Primaria Capitalei.„Sunt determinata sa muncesc din nou pentru dezvoltarea orașului, pentru oamenii care sunt abandonați…

- Cristian Popescu Piedone se pare ca este hotarat sa se inscrie in cursa pentru fotoliul Capitalei. In acest sens, edilul a purtat o discuție cu Marcel Ciolacu și cu alți lideri PSD. Cristian Popescu Piedone a mers in biroul președintelui Camerei Deputaților. Cel mai probabil, edilul poarta discuții…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) ii avertizeaza pe calatori cu privire la un mesaj fals postat pe o pagina social media in care este promovat un card ce poate fi folosit pentru calatorii gratuite cu mijloacele de transport STB. ”NU EXISTA un asemenea card de calatorii”. „Atentie! Mesaj fals,…

- De ziua Unirii Principatelor Romane, Cristian Popescu Piedone a demarat o campanie impotriva ‘Ocaii Mici’ in Sectorul 5. Edilul a mers la mai multe carmangerii din sector și a avut o mare surpriza. Inspirat de idealurile marelui Alexandru Ioan Cuza, care a visat la o țara mandra și suverana, Cristia…