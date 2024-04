Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Nvidia au scazut saptamana trecuta cu aproape 14% inregistrand cea mai mare scadere saptamanala din peste 19 luni, ajutand vanzatorii in lipsa sa obtina un profit de peste 3 miliarde de dolari. Tesla, ale carei actiuni au fost n acest an in urma grupului, a scazut, de asemenea, cu 14%, ceea…

- Uniunea Europeana tocmai a anunțat investigații asupra Apple, Alphabet și Meta, in cadrul primelor masuri ale legii sale istorice privind piețele digitale. Apple și Alphabet, proprietarul Google, au fost acuzate de favorizarea propriilor magazine de aplicații, in timp ce Meta, proprietarul Facebook,…

- Aceasta, la randul sau, ar putea inspira autoritatile de reglementaarile din intreaga lume sa continue, asa cum demonstreaza numarul tot mai mare de anchete antitrust in diferite tari, dupa deschiderea dosarelor UE si SUA.De cand AT&T a fost divizata in urma cu exact 40 de ani, nicio companie nu s-a…

- Nvidia este pe cale sa devanseze Apple pentru a deveni a doua cea mai valoroasa companie din lume in functie de capitalizarea de piata, deoarece investitorii nu se satura de producatorul de semiconductori ale carui cipuri alimenteaza instrumente populare de inteligenta artificiala, cum ar fi ChatGPT,…

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, anunța ca a depus cererea de finanțare in valoare de 2,5 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile: „Atenție, se inchid ușile. Aducem metroul de la Gara de Nord la Gara Progresul”. „Atenție, se inchid ușile! Aducem metroul de la Gara de Nord la Gara Progresul.…

- Nvidia a depașit luni pentru scurt timp Amazon in ceea ce privește capitalizarea bursiera, in condițiile in care euforia din jurul inteligenței artificiale a catapultat producatorul de cipuri pe locul al patrulea in topul celor mai valoroase companii americane, scrie Reuters.La un nivel-record de 734,96…

- Altman a vorbit de mult timp despre problema cererii si ofertei de cipuri AI – multi giganti AI le doresc, dar nu sunt suficiente – si ca limiteaza dezvoltarea OpenAI. El are in vedere un proiect care ar creste capacitatea globala de construire a cipurilor, potrivit The Wall Street Journal, si se pare…

- Dupa cateva saptamani agitate pentru cripto ca urmare a aprobarii ETF-urilor Bitcoin de tip spot, piețele s-au liniștit. Volumele zilnice ale ETF-urilor de tip spot au scazut saptamana trecuta fața de saptamana precedenta. Media zilnica pentru saptamana trecuta a fost de 1,53 miliarde de dolari, in…