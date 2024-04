Stiri pe aceeasi tema

- FMI se asteapta acum la o crestere globala de 3,2% in 2024, cu o imbunatatire modesta de 0,1 puncte procentuale fata de previziunile sale anterioare din ianuarie si in conformitate cu proiectia de crestere pentru 2023. Cresterea est asteptata sa se extinda in acelasi ritm de 3,2% in 2025. Economistul-sef…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, joi, sa mentina rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, informeaza banca centrala printr-un comunicat.

- Banca Centrala Europeana trebuie sa inceteze sa mai subventioneze bancile comerciale si ar trebui sa reduca dobanzile platite pentru lichiditatile pe care bancile le-au luat ieftin de la banca centrala, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale Austriei, Robert Holzmann, intr-un interviu pentru…

- Pe masura ce inflația iși slabește stransoarea in majoritatea economiilor, investitorii monitorizeaza indeaproape deciziile privind ratele dobanzii, piețele așteptandu-se la o serie de reduceri in 2024. Majoritatea bancilor centrale au majorat puternic costurile de imprumut de la inceputul lui 2022,…

- Analistul eToro, Bogdan Maioreanu, observa ca speranțele investitorilor privind o scadere rapida a ratelor dobanzilor atat in SUA, cat și in UE se estompeaza rapid. El argumenteaza ca, in ciuda performanței economice pozitive recente, inflația mai mare decat prevazut in ambele regiuni a redus probabilitatea…

- Mugur Isarescu a fost intrebat daca este posibila o scadere a ratei dobanzii de politica monetara la sedinta din aprilie. “Stiu ca va dezamagesc, dar chiar nu va raspund. Nici nu stiu precis. Daca nu ma insel, in sedinta precedenta, am spus ”Domnule, nici nu putem sa discutam daca nu avem o traiectorie…

- Putin și Lukașenko se intalnesc la Sankt Petersburg pentru Consiliul Suprem de Stat al Uniunii Rusia-Belarus, cu scopul de a integra in continuare Rusia și Belarus.Liderul opoziției din Belarus, Sviatlana Tsikhanouskaya, solicita un plan de aderare la Consiliul Europei pentru viitoarea Belarus democratica…

- Cresterile anuale ale preturilor de baza au fost de 2,8%, in conformitate cu previziunile economistilor intervievati de Reuters. Inflatia a fost de 2,9% in decembrie, in crestere de la 2,4% in noiembrie, in mare parte din cauza incetarii masurilor de sustinere a preturilor energiei. Inflatia de baza…