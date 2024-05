Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Angajatilor din Oficiul National al Registrului Comertului (SAONRC) intra joi in greva japoneza, la nivel national, solicitand Guvernului demersuri urgente pentru majorarea salariilor cu 15%, ONRC fiind „institutia publica cu cel mai mic nivel de salarizare din justitie”, transmite Agerpres.…

- Sindicatul Angajatilor din Oficiul National al Registrului Comertului (SAONRC) intra joi in greva japoneza, la nivel national, solicitand Guvernului demersuri urgente pentru majorarea salariilor cu 15%, ONRC fiind „institutia publica cu cel mai mic nivel de salarizare din justitie”, potrivit unui comunicat…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a scazut in primele doua luni din 2024 cu 8,3%, comparativ cu perioada similara din 2023, la 1.084 societati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), consultate de Agerpres. Cele peste 1.084 de societati…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a scazut in primele doua luni din 2024 cu 8,3%, comparativ cu perioada similara din 2023, la 1.084 societati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), consultate de AGERPRES. Cele peste 1.084 de societati…

- Cea mai mare pensie din Romania a depasit valoarea bruta de 100.000 de lei lunar, odata cu majorarea din luna ianuarie, transmite News.ro. Dupa impozitare, valoarea neta a pensiei trece de 19.000 de euro lunar si este incasata de un fost angajat din sistemul bancar. Asadar, este o pensie obtinuta strict…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 583 milioane euro, in scadere cu 2,2% comparativ cu 596 milioane euro in prima luna din 2023, conform datelor publicate de Banca National a Romaniei, informeaza AGERPRES . „Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 583…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut in ianuarie 2024 cu 0,4%, comparativ cu perioada similara din 2023, la 481 unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), citate de Agerpres. Cele peste 481 de societati noi aveau un capital…

- "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 6,587 miliarde de euro (comparativ cu 10,039 miliarde de euro in perioada ianuarie - decembrie 2022), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat valoarea neta de 6,548 miliarde de euro, iar…