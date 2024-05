Stiri pe aceeasi tema

- Clujenii care vor sa petreaca cateva clipe relaxante inainte de sarbatorile Pascale pot sa opteze pentru o plimbare la Gradina Botanica din Cluj.Incepand de astazi, 2 mai, Gradina Botanica „Alexandru Borza” Cluj-Napoca trece la programul de vara, oferindu-le celor care ii trec pragul mai mult timp pentru…

- Federația Moldoveneasca de Fotbal (FMF) prezinta programul fotbalistic pentru acest weekend. Astfel, vineri, sambata, duminica și luni vom putea urmari meciurile din cadrul Campionatului Moldovei la fotbal, Super Liga, Faza II, partidele a Ligii 1, Faza II, Liga 2 sud și Nord dar și jocurile din Ligile…

- Miercuri, 17 aprilie 2024, ora 12:00, in Portul Mangalia, la sediul Grupului de Nave Mangalia din cadrul Garzii de Coasta, are avea loc un eveniment public prilejuit de intrare in dotarea Politiei de Frontiera a doua drone de tip avion, cu decolare verticala. Miercuri, 17 aprilie 2024, ora 12:00, in…

- Cezar Haiura este invitat special la „Seara de poezie 7", eveniment organizat, vineri, 12 aprilie 2024, incepand cu ora 18.30, la Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub, de catre Casa de Poezie „Light of ink" & Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub, in parteneriat ...

- Cum Puteți Caștiga premiul mare? Pentru a fi eligibil pentru acest sejur de vis, trebuie doar sa iți planifici vacanța in Turcia cu MY TRAVEL. Rezerva sejurul pentru 2 adulți, hotel 5* pe una dintre plajele turcești pana la finalul lunii august 2024, și automat intri in cursa pentru a caștiga un sejurul…

- O alternativa de petrecere a timpului liber pentru copii și adulți este Moara de Vant de la Salicea și Parcul de Aventura din comuna Ciurila. Este o varianta de weekend pentru distracție și activitați in aer liber destinate familiei. Parcul de animale Moara de Vant este o destinație langa Cluj extraordinar…

- Juniorii U 15 si U 16 de la Academia Chindia Targoviște au imparțit flori doamnelor și domnișoarelor și le-au invitat la meciul de maine impotriva echipei CSM Alexandria, unde au intrarea gratuita și primesc cadou cate o eșarfa din partea clubului. Chindia Targoviște – CSM Alexandria, sambata, 9 martie…

- Doamnele și domișoarele vor avea parte de un mic cadou de 8 martie, din partea CFR Cluj.La partida dintre CFR Cluj și FC Hermannstadt, vor beneficia de intrare gratuita, in limita locurilor libere disponibile. Cele doua echipe se vor duela vineri, 8 martie 2024, de la ora 20:00, pe Stadionul Dr. Constantin…