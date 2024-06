Pericolul poate fi acum văzut Ecologiștii și artiștii și-au unit forțele pentru a crea un proiect care vizualizeaza poluarea invizibila a aerului și demonstreaza riscurile pentru sanatate in Etiopia, India și Marea Britanie. Folosind fotografii digitale și senzori de poluare a aerului cu costuri reduse, echipa a creat dovezi fotografice ale nivelurilor de poluare din aceste țari, care au stirnit discuții in comunitațile loc Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

