Americanii au pus ochii pe bogățiile românești de magneziu și grafit! Vor să investească peste un miliard de dolari Doua dintre bogațiile minerale pe care le deține Romania, de magneziu și grafit, sunt ravnite de compania americana Amerocap. Compania americana de private equity Amerocap, dorește sa investeasca 1 miliard de dolari intr-un proiect de exploatare și procesare de magneziu din județul Bihor și sa obțina exploatarea zacamintelor de grafit din Gorj.

Sursa articol si foto: puterea.ro

