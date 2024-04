Nu mai vin americanii să investească la noi, ci e invers. Românii încep producția de inputuri în SUA Daca pana acum ne-am obișnuit ca americanii sa vina sa investeasca la noi, mai nou, se intampla și invers. Norofert, unul dintre cei mai mari producatori de inputuri din Romania, a semnat primul contract de distribuție pentru 3 state din SUA: Dakota de Sud, Dakota de Nord și Minessotta. Mai mult, firma a anunțat ca […] The post Nu mai vin americanii sa investeasca la noi, ci e invers. Romanii incep producția de inputuri in SUA appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Norofert, liderul cercetarii pentru agricultura regenerativa si unul dintre cei mai mari producatori de inputuri din Romania, listat la Bursa de Valori Bucuresti pe piata AeRO (simbol BVB: NRF), anunta incheierea contractului de distributie a produselor cu unul dintre cei mai importanti distribuitori…

- Romanii cumpara masiv produse de pe internet. Aceasta febra a cumparaturilor online la romani a generat vanzari de peste 7 miliarde de euro in 2023. Cifra va crește in 2024. Una dintre cauzele acestui boom este și penetrarea internetului pana in cele mai indepartate zone rurale. Un studiu efectuat de…

- Romanii vor putea merge in destinațiile lor preferate cu trenul. Astfel, in perioada 14 iunie – 14 octombrie 2024, trenul internațional ”Romania” va asigura legatura directa intre Bucuresti si Istanbul/Halkali, Varna, Sofia si retur. Ce preț vor avea biletele de tren Biletele de tren au fost deja puse…

- Creșterea spectaculoasa in sondaje și reacția bucureștenilor cu privire la dosarul ANI schimba perspectivele alegerilor. Cristian Popescu Piedone, actualul primar al sectorului 5, devine tot mai aproape de a ocupa funcția de primar general al Capitalei, conform ultimului sondaj realizat in randul alegatorilor.…

- Viața la bloc inseamna și amenzi pentru romanii care nu respecta programul de liniște. Astfel, locatarii care folosesc mașina de spalat se pot trezi cu sancțiuni care ajung și pana la circa 1.500 de lei. Nu este deloc simplu sa traiești la bloc in Romania, pentru ca oricand te poți alege cu ceva amenzi…

- Tesla va construi o fabrica de echipamente pentru stocarea energiei, inclusiv baterii pentru masini electrice. Compania Tesla Energy Storage va investi 450 de milioane de lei. Citește și: A murit o figura legendara a Televiziunii Romane Tesla Energy Storage face parte din grupul cehesc TESLA, producator…

- In cadrul vizitei sale, premierul a avut o intalnire cu bucatari romani remarcabili, care au contribuit la conturarea renumelui culinar al țarii. Marcel Ciolacu a subliniat importanța valorificarii produselor autohtone și a apreciat eforturile acestor profesioniști care promoveaza autenticitatea și…

- Trebuie sa importam roșii, ceapa, varza.., dar și carne de porc pentru acoperirea cererii, deoarece doar necesarul de oua și carne de oaie și capra este asigurat din producția proprie, arata INS. Datele oferite de Institutul Național de Statistica (INS) arata ca producția a scazut cu aproximativ…