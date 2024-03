Români implicați într-o rețea criminală internațională cu peste 60 de crime comise, arestați O rețea criminala internaționala din care faceau parte și romani a fost destructurata, dupa o ampla operațiune a polițiștilor din Grecia. Membrii rețelei sunt acuzați de comiterea a peste 60 de crime in ultimul deceniu. In jur de 40 de persoane, in principal din țari precum Serbia, Muntenegru, Albania și Romania au fost identificate ca fiind participante la o organizație criminala, potrivit unor documente judiciare. Dintre acestea, 17 au fost deja prinse și se afla in inchisoare in Serbia, Muntenegru și Turcia, a declarat poliția elena, citata de AFP Romanii faceau parte din clanul muntenegrean… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Peste 39 de persoane, in principal din Serbia si Muntenegru, dar si din Albania si Romania, au fost identificate sub suspiciunea de participare la o organizatie criminala, potrivit unor documente judiciare, iar 17 dintre acestea sunt deja in inchisoare in Serbia, Muntenegru si Turcia, a declarat vineri…

- Cooperarea internationala declansata de un val de crime intre bande in Grecia a ajutat la dezmembrarea unei retele criminale, acuzate de peste 60 de crime in Europa in ultimul deceniu, a declarat vineri politia elena, relateaza AFP, citata de News.ro. Din reteaua criminala faceau parte inclusiv romani.Peste…

