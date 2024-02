Procurorul general: România nu este o ţară de destinaţie a drogurilor principale Procurorul general Alex Florenta a vorbit pe larg despre problema drogurilor. Acesta a declarat ca Romania nu este o tara de import a drogurilor. Insa, cu toate acestea, asta nu inseamna ca Portul Constanta nu poate fi targetat si ca nu se incearca diferite brese serioase. „Trebuie sa intelegem ca acest fenomen al traficului de droguri cunoaste la nivel european o explozie aproape fara precedent. Si pentru a fi mai bine inteles as puncta doar cateva elemente statistice. Daca luam, de exemplu, cocaina ca drog care in ultimul timp are o prevalenta destul de importanta in randul consumatorilor din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Alex Florenta a afirmat, marti, la TVR Info, ca Romania nu este o tara de import a drogurilor, dar a adaugat ca asta nu inseamna ca Portul Constanta nu poate fi targetat si ca nu se incearca diferite brese serioase pentru a vedea in ce masura poate ajunge un port de intrare a drogurilor.„Trebuie…

- ”Mesajul pe care il transmitem cetatenilor este ca aici in judetul Olt doar PNL poate face fata cu succes PSD-ului. Trebuie sa ocupam terenul politic si sa castigam in acest judet, unde multi au parut eterni la puterea locala si mai devreme sau mai tarziu au ajuns la concluzia ca nu este asa. In anul…

- Președintele Iohannis a declarat, la intalnirea Consiliului European de la Bruxelles, ca cerințele fermierilor din Romania și Europa au fost discutate și ca deja au fost gasite soluții ușor de implementat. Citește și: Fermierii au aprins focul in fața Parlamentului European! Tensiuni la cote maxime…

- Ministrului Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat ca, in ciuda agendei extrem de complexe din anul 2024 din punct de vedere politic, combaterea traficului de droguri ramane o prioritate. “Doresc sa asigur publicul din Romania ca, in ciuda agendei extrem de complexe din anul 2024 din punct…

- Portul Constanța, situat la Marea Neagra, a inregistrat cele mai mari exporturi de cereale din istorie in 2023, datorita unei creșteri a transporturilor din Ucraina și a proiectelor de infrastructura finanțate de Uniunea Europeana, a anunțat miercuri autoritatea portuara pentru Reuters.Portul a livrat…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, reitereaza ca „nu s-a pus problema” unui vot pentru aderarea Romaniei și a Bulgariei la spațiul Schengen, „intrucat Olanda trebuie sa discute in parlament aceasta chestiune, ca și alte treburi de politica externa”. Intrebat daca exista vreo șansa sa intram in…

- O acțiune a autoritaților croate, germane, spaniole și turcești, sprijinita de Europol, a dus la arestarea unui important traficant de cocaina croat, care a fost prins saptamana trecuta la Istanbul. Autoritațile cred ca suspectul se afla la conducerea unei importante organizații de trafic de droguri…

- Pe dealurile insorite din apropiere de Sebeș, intr-o livada din comuna Doștat, se cultiva merele Red Love, un soi deosebit obținut de cercetatorii elvețieni dupa 20 de ani de experimentari, prin polenizarea incrucișata dintre un mar acru din Asia și unul dulce din Belgia, Europa. Ferma de la Doștat…