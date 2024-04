Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit astazi despre inflația din Romania, susținand ca aceasta se afla pe un trend descendent și chiar ”accelerat”. Cu toate acestea, prim-minitrul a uitat sa spuna ca țara noastra are cea mai mare rata a inflației din Uniunea Europeana, conform datelor oficiale. Ciolacu…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca statul Qatar este „un broker de securitate respectat in Orientul Mijlociu”, la fel cum Romania este „un factor de stabilitate recunoscut in Europa de Est”. „Statul Qatar este un broker de securitate respectat in Orientul Mijlociu, la fel cum Romania este un factor…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca in luna martie inflatia a fost de 6,6%, comparativ cu 7,2% in februarie, iar acest lucru demonstreaza ca prelungirea plafonarii preturilor la energie si gaze, precum si plafonarea adaosului comercial la alimentele de baza au fost decizii corecte. „Cea mai…

- Premierul Marcel Ciolacu a facut declarații recente in care a vorbit despre investițiile care urmeaza sa se faca in Romania. De asemenea, a anunțat inceperea lucrarilor la ca mai așteptata autostrada, cea a Moldovei. Marcel Ciolacu a anunțat ca a scazut inflația, dar a vorbit și despre urmatoarele investiții…

- Premierul Marcel Ciolacu a venit cu o veste excelenta. Din punctul sau de vedere, Romania va avea cea mai mare creștere economica din Europa, in 2024! Premierul Marcel Ciolacu vede Romania campioana in Europa, atunci cand vine vorba despre creșterea economica. Președintele Partidului Social Democrat…

- Dacia a batut Mercedes, BMW și Audi! Vorbim despre un top facut de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile și dat recent publicitații! Vezi detaliile in randurile de mai jos! Așadar, vești foarte pentru Dacia , care a reușit sa se impuna pe piața europeana, inca de la inceputul anului! Numarul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marti, in cadrul unui eveniment, ca el vrea sa traiasca intr-o Romanie libera, intr-o Europa libera, si nu vrea ca contracandidatii sa moara subit prin puscarii sau otraviti, asa cum nu vrea ca Romania sa fie un vasal al Federatiei Ruse. „Avem astazi biroul Grupului…

- Romania vrea sa produca vaccinul impotriva pestei porcine africane care sa salveze sectorul suin cu ajutor de la vietnamezi, care pana una-alta ne-au facut o donație de 10.000 de doze. Vaccinul impotriva pestei porcine africane ar fi de mare ajutor pentru fermierii romani, in condițiile in care pesta…