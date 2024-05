Polițiști din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurala Cetate au fost sesizați, in cursul zilei de 3 mai, de catre o femeie, din comuna Moțaței, cu privire la faptul ca, in cursul zilei de 25 aprilie, Stefan Claudiu Staicu, de 34 de ani, a plecat de la domiciliul sau din comuna Moțaței, catre Marea Britanie la rude, iar din data de 26 aprilie a.c. și pana in prezent nu a mai putut fi contactat de catre familie. Semnalmente: inaltime 1,75 m, greutate 80 de kg, par șaten, scurt, ochii caprui. Nu se cunosc articolele vestimentare purtate la momentul plecarii. Persoanele care dețin informații utile cu…