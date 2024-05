Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden il va primi pe regele Abdullah al II-lea al Iordaniei "saptamana viitoare", la Casa Alba, a anuntat vineri purtatoarea sa de cuvant, Karine Jean-Pierre, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Președintele american Joe Biden a vorbit cu piloții americani care au participat la doborarea dronelor lansate de Iran impotriva Israelului și le-a mulțumit pentru reușita. Liderul de la Casa Alba s-a declarat entuziasmat de indemanarea piloților și a declarat ca sunt cei mai buni din lume.

- Presedintele american Joe Biden l-a primit marti pe premierul japonez Fumio Kishida la Casa Alba, inaintea unei vizite de stat care incepe oficial miercuri si care se concentreaza pe consolidarea legaturilor de aparare dintre cele doua tari in Pacific in fata ambitiilor Chinei, relateaza AFP, potrivit…

- Presedintele american Joe Biden, foarte criticat de comunitatea musulmana din Statele Unite din cauza sustinerii ofensivei Israelului in Fasia Gaza, nu organizeaza in acest an o receptie publica cu ocazia marcarii incheierii Ramadanului, spre deosebire de 2022 si 2023, anunta Casa Alba, relateaza AFP,…

- Presedintele democrat al SUA Joe Biden si fostul presedinte republican Donald Trump vor deveni marti seara din punct de vedere matematic candidati ai partidelor lor... The post CANDIDAȚI SUA Trump și Biden vor fi candidați pentru Casa Alba first appeared on Informatia Zilei .

- Președintele american, Joe Biden, a facut apel la alegatorii lui Nikki Haley sa il susțina in alegerile din noiembrie. Asta dupa ce ultimul rival al lui Donald Trump a renunțat la cursa electorala. Miercuri, Nikki Haley a decis sa iasa din competiția pent

- UPDATE Armata americana a parasutat sambata ajutoare in Gaza, procedand pentru prima data astfel in zona, dupa ce moartea palestinienilor care stateau la coada pentru alimente a subliniat amploarea catastrofei umanitare din enclava, relateaza Reuters. The US funds Israel ; provides the bombs & bullets…

- Presedintele si premierul polonez, Andrzej Duda si Donald Tusk, aflati in tabere politice adverse, vor efectua impreuna o vizita oficiala in SUA si vor fi primiti la Casa Alba de presedintele Joe Biden pe 12 martie, a anuntat joi presedintia americana, transmite agentia EFE Unul din obiectivele principale…