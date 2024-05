Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 9-a, penultima, din play-off-ul SuperLigii de fotbal a inceput vineri, 10 mai, cu partida Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – Rapid București, rezultat 3-2. Sambata, 11 mai, s-a disputat derby-ul FCSB – CFR Cluj, scor 0-1, iar luni, 13 mai, s-a disputat ultimul meci, incheiat la egalitate, 3-3, intre…

- Etapa a 10-a, ultima, din play-off-ul Ligii a II-a de fotbal s-a desfașurat sambata, 11 mai, cu meciurile: CS Mioveni – Corvinul Hunedoara 3-1, AFK Csikszereda – Gloria Buzau 0-1 (FOTO) și Unirea Slobozia – CS Comunal Selimbar 0-0. Pe primul loc s-a clasat Unirea Slobozia (cu 60 de puncte), urmata de…

- Etapa a 5-a din play-off-ul Ligii a III-a de fotbal s-a desfașurat vineri și sambata, 26-27 aprilie, cu echipele din zona noastra in meciurile: Olimpic Cetate Rașnov – Kids Tampa Brașov 2-1 (vineri) și Olimpic Zarnești – Campulung Muscel 3-2 (sambata) – in seria a 5-a și Unirea Ungheni – Universitatea…

- Etapa a 3-a din play-out-ul Ligii a III-a de fotbal se desfașoara vineri și sambata, 12-13 aprilie, de la ora 17:00, cu echipele din zona noastra in meciurile: Sepsi OSK 2 Sfantu Gheorghe – AFC Odorheiu Secuiesc 2-1 (vineri), KSE Targu Secuiesc – Municipal Brașov și Viitorul Curița – Ciucaș Tarlungeni…

- Etapa a 3-a din play-out-ul Ligii I de futsal a inceput duminica, 31 martie, cu jocul Mausoleul Marașești – Șoimii Șimand, rezultat 6-1, iar dupa o saptamana – duminica, 7 aprilie, a avut loc meciul dintre CS Luceafarul Buzau și Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, terminat cu victoria covasnenilor, scor 3-5.…

- Sezonul de primavara al Ligii a V-a s-a reluat la finele saptamanii trecute cu meciurile etapei a X-a, prima din retur. In Seria I, toate partidele s-au incheiat cu victoria formațiilor gazda. In Seria a II-a, Larix Dornișoara și-a marit avansul in fruntea ierarhiei dupa ce a caștigat duelul cu ultima…

- Marți, 19 martie, cu incepere de la ora 12:00, la sediul Federației Romane de Fotbal va avea loc tragerea la sorți a programului din play-off-ul și play-out-ul Ligii a II-a de fotbal. Cele șase echipe calificate in grupa de la promovare sunt: CS Comunal Selimbar, Unirea Slobozia, Corvinul Hunedoara,…

- Competiția ONSS Fotbal – Cupa ISF, la care au participat copiii din categoria de varsta U14, organizata de Inspectoratul Școlar Județean Mureș, a ajuns la final. Astfel, vineri, 15 martie, s-a desfașurat etapa județeana, unde sportivii Centrului Școlar pentru Educație Incluziva nr. 1 Targu Mureș au…