Evenimente importante din România și din lume. Retrospectiva săptămânii 10-16 iunie Saptamana 10-16 iunie Rusia, cel mai mare risc de securitate Rusia va continua sa reprezinte cel mai mare risc de securitate pentru statele noastre si pentru securitatea europeana, afirma Klaus Iohannis la Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9), pe care il coprezideaza alaturi de presedintele Letoniei, Edgars Rinkevics, si de cel al Poloniei, Andrzej Duda. Rata inflatiei a scazut Rata anuala a inflatiei in perioada mai 2024 – mai 2023 a scazut la 5,1%, cele mai mari majorari fiind inregistrate la capitolul serviciilor, unde s-a inregistrat un plus de 9,29%, arata datele Institutului Național de … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit luni seara la Berlin, unde se va intalni cu cancelarul german Olaf Scholz si va participa la o conferinta privind reconstructia tarii sale, a anuntat el pe X, transmite AFP.STIRIPESURSE.

- China a negat luni faptul ca „face presiuni” asupra anumitor tari pentru ca acestea sa nu participe la conferința privind pacea din Ucraina care va fi organizata in Elvetia, asa cum a afirmat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP.

- „Voi face o referire cu privire la exploatarea de gaze naturale la Marea Neagra, implicit proiectul Neptun Deep. Noi exploatam deja gazele naturale la Marea Neagra, stim foarte bine ca avem proiectul BSOG la mica adancime, Neptun Deep, cum ii spunem si numele, urmeaza sa aduca la suprafata gaze naturale…

- Volodimir Zelenski a fost pus de Moscova pe o lista a persoanelor cautate in Rusia. A fost deschisa o actiune penala impotriva presedintelui ucrainean, a relatat sambata agentia de presa rusa TASS, citand Ministerul rus de Interne, transmite Reuters. Informatia apare fara alte detalii in baza de date…

- Un tribunal ucrainean a dispus vineri ca ministrul agriculturii Mikola Solski sa fie arestat in contextul acuzatiilor privind implicarea sa in achizitionarea ilegala de teren aflat in proprietatea statului in valoare de 7 milioane de dolari, relateaza Reuters. Solski neaga acuzatiile, care se refera…

- Congresul Mondial al Ucrainenilor (UWC), organizație care ii reprezinta pe ucrainenii din intreaga lume, și-a desfașurat lucrarile la București, iar președintele UWC, Paul Grod, s-a intalnit mai intai cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, apoi cu premierul Romaniei, Marcel Ciolacu. Congresul…

- Ucraina face progrese in productia de rachete pentru a se apara de Rusia, a declarat miercuri seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in mesajul sau video difuzat zilnic, informeaza dpa. A fost demarata productia in serie si au fost dezvoltate noi modele, a spus Zelenski. Acum, este important…

- UPDATEPredintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus in declaratiile difuzate sambata ca spera ca impreuna cu presedintele elvetian Viola Amherd sa stabileasca o data in urmatoarele zile pentru un summit mondial pentru pace in Elvetia, cu participarea a 80 pana la 100 de tari, informeaza Reuters.Rusia…