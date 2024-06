Situație inedită într-o comună din Alba: primar PNL cu majoritate AUR în consiliul local Situație inedita intr-o comuna din Alba: primar PNL cu majoritate AUR in consiliul local Situație inedita intr-o comuna din Alba: primar PNL cu majoritate AUR in consiliul local O situație inedita se inregistreaza dupa alegerile locale in comuna Ponor. PNL nu a avut lista pentru consiliul local dupa ce a fost admisa o contestație pe motiv ca nu au avut niciun candidat femeie. Lista cu candidați a liberalilor a […] Situație inedita intr-o comuna din Alba: primar PNL cu majoritate AUR in consiliul local Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

