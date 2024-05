Stiri pe aceeasi tema

- Dizidentul Alexei Navalnii a murit, in februarie, in condiții suspecte, dar colegii continua munca proeminentului opozant rus. Navalny.com prezinta imagini din interiorul palatului opulent construit pe malul Marii Negre, la Gelendjik, filmate cu o camera ascunsa. Echipa de investigații a scris, de mai…

- Accident mortal pe Faleza Dunarii din Galați. Un barbat in varsta de 41 de ani, polițist, a decedat dupa ce a fost lovit de o mașina. O femeie in varsta de 35 de ani, care era pasagera pe vehiculul cu doua roți, se afla in stare grava.

- In localitatea timișeana Otelec a ajuns, sambata, 27 august, pe langa vaporașul plecat din Timișoara, și un vapor din Serbia, care a transportat o echipa de bucatari la Concursul internațional de gastronomie din comuna.

- Soprana Sarah Gabriel și regizorul Richard Williams sunt printre invitații speciali ai ediției Programul Hoinar Festival dedica una din zilele sale celor mai tineri dintre iubitorii de muzica și poveste, astfel ca sambata 11 mai, de la ora 11:00, la Teatrul ACT, va avea loc spectacolul A fost odata…

- Președintele Consiliului Executiv al PSD este de parere ca dupa alegeri va trebui ca statul și Constituția trebuie reformate, potrivit Realitatea Plus.In plus acesta mai spune ca oamenii din stat trebuie sa iși indreptate atenția catre „deciziile aberante” din Justiție. Fostul ministru al apararii reclama…

- Saptamana aceasta, containerele speciale pentru colectarea deseurilor voluminoase sunt amplasate in zonele Faleza Nord si Gara Centru: strada Casin cap linie 102 si strada Traian, bloc K4.Ce puteti depozita in aceste containere: mobilier vechi deteriorat, canapele, rafturi, dulapuri, saltele, usi, obiecte…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) s-a afirmat ca un centru de cercetare multidisciplinar, ancorat in plan regional, național și internațional in studiul aprofundat al temelor specifice cunoașterii contemporane. Unul dintre proiectele de top ale UVT este inscris pe axa de finanțare Interreg –…

- Președintele Forța Dreptei Cluj, senatorul Adrian Oros, ii cere președintelui Romaniei Klaus Iohannis sa taie pensiile speciale, folosind dreptul de convocare a unui referendum. ”Pentru a preveni intarzierile, susținem necesitatea ca acest referendum sa aiba loc concomitent cu alegerile din data de…