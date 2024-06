Ţugui, campion balcanic! Sportivii sectiei de judo a CSM-CFR-CSS Ploiesti au participat la doua competitii continentale importante – Campionatele Balcanice U18 si Cupa Europeana U21 – reusind sa obtina o medalie de aur si una de bronz! Medalia de aur a venit din partea lui David Tugui, care a facut parte din delegatia ce a reprezentat Romania la Campionatele Balcanice de Juniori 2 – U18 de la Podgorica (Muntenegru)! El a concurat in limitele categoriei „+90 kg” si a reusit sa castige prin ippon (inainte de expirarea timpului regulamentar – superioritate tehnica) toate cele patru meciuri sustinute: cu Aleksa Curovic (Bosnia… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

