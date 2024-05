Stiri pe aceeasi tema

- Cu adevarat aurifer. Un munte vulcanic activ in Antarctica impraștie in atmosfera o mica avere in aur in fiecare zi, a raportat IFL Science – acum, tot ce trebuie sa faci este sa ajungi acolo. Și nu prea ai cum. Muntele Erebus, care se alatura Insulei Decepției ca singurii doi (din cei 138) de vulcani…

- Bayer a declarat vineri ca va face apel la acerasta decizie. Divizia Monsanto a companiei germane a fost gasita raspunzatoare in noiembrie, de catre un juriu din Cole County, Missouri, fata de Valorie Gunther din New York, Jimmy Draeger din Missouri si Daniel Anderson din California, care au dat vina…

- Formula 1 a devenit cea mai urmarita cursa din an, iar urmatorul premiu pentru care se vor lupta campionii din lume este cel al Japoniei. Pana atunci, insa, iata ce se intampla astazi, 2 aprilie 2024, la Formula 1. Lewis Hamilton nu a trecut peste incidentul din 2021, iar in economia orașului Las Vegas…

- O banca comerciala a suferit o eroare, sambata, care a costat-o peste 40 de milioane de dolari. Oamenii au putut retrage la liber bani de la bancomate! Au plecat cu pungi de bani care nu erau ai lor! Eroarea bancara s-a transformat intr-un adevarat vis pentru mii de oameni din Etiopia! Defecțiunea a…

- OpenAi a publicat e-mailurile trimise cu Elon Musk. Gestul acestora vine ca raspuns in urma acțiunilor legale inițiate de miliardar impotriva companiei ChatGPT, pe care o acuza ca s-a indepartat de la scopul inițial. Acțiunea legala inițiata de Elon Musk a starnit un val de reacții, mai ales, in contextul…

- Un roman in varsta de 28 de ani, David Constantin, s-a dovedit a fi capul unei rețele de infractori din SUA, in urma unei combinații care urmarea obținerea unor ajutoare de șomaj necuvenite. Paguba produsa americanilor este de peste 5 milioane de dolari. Procurorii americani au descoperit o rețea de…

- Fostul presedinte american Donald Trump a lansat o linie de incaltaminte sport, marcand astfel o noua directie de activitate in cariera sa post-prezidentiala. Noua colecție – intitulata „Never Surrender High-Tops” – include pantofi sport aurii cu talpa inalta, decorați cu steagul american, care se vand…

- Documente interne obținute de jurnaliștii de la Business Insider arata cu cat iși platește Elon Musk angajați. Tesla a majorat salariile muncitorilor sai din Statele Unite la inceputul de an, iar documentele arata ca muncitorii Tesla caștiga intre 22 și 39 de dolari pe ora. Compania este imparțita …