Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe internet, Piedone spune ca nu este disponibil sa raspunda la acuzațiile care i se aduc și ca a blocat absolut toate numerele care, spune el, il deranjeaza.„Ii informez așa pe unii și alții: gunoaiele se aduna pana nu se imput! Din 10 iunie fix asta o sa fac! Dupa ce ajung la primarie,…

- Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea se va afla pe primul loc pe buletinul de vot la alegerile pentru Primaria Capitalei din 9 iunie. Potrivit news.ro , Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti a tras la sorti ordinea pe buletinul de vot a candidatilor la alegerile locale din Capitala…

- Cristian Popescu Piedone a facut anunțul momentului dupa sondajul Sociopol care il da in scadere in preferințele bucureștenilor. Popescu Piedone spune ca nu crede in sondaje și ca este convins ca nici Gabriela Firea, nici Nicușor Dan nu vor prinde finala.

- Antena 3 CNN a prezentat in cadrul emisiunii „Sinteza Zilei” a lui Mihai Gadea un nou sondaj realizat de ARA despre care a spus ca cutremura scena politica. In acest sondaj, Gabriela Firea, omul de casa al televiziunii ani de zile. este clasata pe locul 3, spre deosebire de sondajul realizat la comanda…

- Candidatul independent la prezidențiale a devoalat modul in care Dan Voiculescu se folosește de primarul Sectorului 5 pentru a negocia și pentru a trage sforile pentru putere, dar și cum a ajuns Nicușor Dan un pion in schema. Voiculescu a facut jocuri politice subterane, se pricepe, a fost un mare securist,…

- Consultantul politic Miron Mitrea a vorbit la Realitatea PLUS, in cadrul emisiunii Culisele Puterii, despre ce șanse au candidații care se preconizeaza sa participe la alegerile locale din București."In general, pana nu vedem listele depuse, putem avea surprize, am mai avut. Mai e mult pana cand se…

- Consultantul politic Miron Mitrea a vorbit la Realitatea PLUS, in cadrul emisiunii Culisele Puterii, despre ce șanse au candidații care se preconizeaza sa participe la alegerile locale din București."In general, pana nu vedem listele depuse, putem avea surprize, am mai avut. Mai e mult pana cand se…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, nu-l mai vrea deloc pe Nicușor Dan in fruntea Primariei Capitalei ”pentru ca nu are aptitudini de administrare”. Premierul Marcel Ciolacu a exprimat opinia ca Nicusor Dan , actualul primar al Capitalei, a ratat oportunitatea de a aduce imbunatațiri in viața bucureștenilor…