iMessage va fi securizat prin criptografie post-quantum In cativa ani, spune Apple, computerele cuantice vor putea sparge standardele folosite in prezent pentru criptarea datelor. Criptarea foloseste, de regula, o pereche de chei, cu care datele sunt codificate la plecare si descifrate la sosire. Puterea de calcul actuala face ca un atac brut asupra criptarii sa dureze foarte mult timp, insa asta se schimba cand vor aparea exponential mai puternicele computerele cuantice. Apple vrea sa se pregateasca pentru viitor si lanseaza un nou standard criptografic, numit PQ3, care combina criptografia Elliptic-Curve cu actualul sistem de criptare folosit pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

