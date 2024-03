Cât a cheltuit Apple pentru dezvoltarea tehnologiilor de conducere autonomă Recent, s-a aflat ca Apple a renuntat la proiectul Titan. Lansat in 2014, acesta isi propunea, la inceput, sa dezvolte o masina electrica complet autonoma. De-a lungul dezvoltarii, compania a intampinat numeroase dificultati si a trebuit sa-si limiteze pretentiile. In urma cu cativa ani, obiectivul a fost retrogradat de la dezvoltarea unei masini autonome, la crearea unor tehnologii pentru masinile autonome. Asta pentru ca, in final, dupa aproximativ 10 ani si peste 10 miliarde de dolari cheltuiti, Apple sa decida ca este mai bine sa renunte la acest proiect. Cel putin o parte dintre inginerii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

