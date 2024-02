Tim Cook: „Vom deschide noi drumuri” în AI Afirmatia sefului Apple a venit in cea mai recenta conferinta cu investitorii, la putin timp dupa s-a aflat ca producatorul iPhone-ului a renuntat sa mai dezvolte tehnologii pentru masinile autonome. Ceea ce spune Tim Cook are doua roluri. Pe de o parte, le transmite investitorilor ca banii lor sunt mai bine investiti in AI decat in complicatul proiect Titan, de conducere autonoma. Pe de alta parte, este o promisiune care creeaza asteptari mari de la functiile de inteligenta artificiala pe care Apple urmeaza sa le lanseze anul acesta pe produsele sale. Desi a pierdut ocazia anul trecut si s-a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

