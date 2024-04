"Challengers", in regia lui Luca Guadagnino, o drama plasata in lumea tenisului cu Zendaya, Josh O'Connor si Mike Faist in rolurile principale, s-a clasat cu usurinta pe primul loc in box office-ul nord-american, care a fost slab, in acest weekend, cu 15 milioane de dolari din 3.477 de sali de cinema, potrivit news.ro.