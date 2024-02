Pățania unui american care a dat cu piciorul norocului. A câştigat zeci de milioane de dolari la loto, dar a uitat... Pațania unui american care a dat cu piciorul norocului. A castigat zeci de milioane de dolari la loto, dar a uitat... Un barbat din SUA a jucat un bilet la o loterie si a avut parte de un noroc care putea sa-i schimbe total viata, dar a ajuns sa rateze aceasta sansa imensa, facand o greseala de neiertat. Biletul care a costat 2 dolari a fost achiziționat de la un magazin din Jacksonville, dar nu a fost validat pana la expirarea termenului limita, astfel ca barbatul a pierdut dreptul de a revendica premiul de 36 de milioane de dolari. Dupa cum prevede legea din Florida, 80% din bani… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

