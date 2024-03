Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a avut miercuri, la Casa Alba, discutii cu liderii din Congres pentru a-i convinge ca Statele Unite sa continue furnizarea ajutorului pentru Ucraina, in prezent intrerupt ca urmare a lipsei unui acord intre republicani si democrati, transmit AFP si DPA.

- Casa Alba a anuntat ca asistenta acordata Ucrainei de catre SUA pentru a contracara invazia rusa a „incetat complet”, din cauza lipsei unui acord in Congres pentru a continua sprijinirea autoritatilor de la Kiev. „Asistenta pe care le-o ofeream a incetat acum”, a declarat intr-o conferinta de presa…

- Casa Alba a anuntat joi ca asistenta acordata Ucrainei de catre SUA pentru a contracara invazia rusa a „incetat complet" din cauza lipsei unui acord in Congres pentru a continua sprijinirea autoritatilor de la Kiev, relateaza EFE si Reuters, potrivit hotnews.ro .

- Razboi in Ucraina, ziua 688. Casa Alba a anuntat ca asistenta acordata Ucrainei de catre SUA pentru a contracara invazia rusa a "incetat complet" din cauza lipsei unui acord in Congres pentru a continua sprijinirea autoritatilor de la Kiev.

- Casa Alba a anuntat joi ca asistenta acordata Ucrainei de catre SUA pentru a contracara invazia rusa „a incetat” din cauza lipsei unui acord in Congres pentru a continua sprijinirea autoritatilor de la Kiev. In același timp, atacurile rusești cu rachete nord-coreene asupra Ucrainei s-au intensificat,…

- Casa Alba a avertizat ca Statele Unite mai au suficiente fonduri doar pentru un singur pachet suplimentar de ajutoare pentru Ucraina in acest an, in contextul in care Congresul american blocheaza un nou pachet financiar acordat Kievului, noteaza AFP. "Mai avem un singur pachet de ajutoare" inainte ca…

- Razboi in Ucraina, ziua 658. Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat ca a semnat un decret de acordare a unui ajutor militar in valoare de 200 de milioane de dolari pentru Ucraina, in cadrul unei intalniri cu Volodimir Zelenski la Casa Alba.

- Razboi in Ucraina, ziua 658. Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat ca a semnat un decret de acordare a unui ajutor militar in valoare de 200 de milioane de dolari pentru Ucraina, in cadrul unei intalniri cu Volodimir Zelenski la Casa Alba.