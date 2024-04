Camera Reprezentanților din SUA a adoptat sambata, cu un larg sprijin bipartizan, un pachet legislativ de 95 de miliarde de dolari care ofera asistența de securitate Ucrainei, Israelului și Taiwanului. Pachetul merge acum la Senatul majoritar democrat, care a adoptat o masura similara in urma cu mai bine de doua luni, ar putea fi adoptat […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 787. Ajutorul militar de aproape 61 de miliarde de dolari, votat in Congresul american a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .