SUA a aprobat ajutorul militar de 61 de miliarde pentru Ucraina

Pachetul de ajutor militar pentru Ucraina in razboiul sau de aparare cu Rusia, de aproximativ 61 de miliarde de dolari, a fost aprobat, sambata seara, 20 aprilie, de Camera Reprezentanților din Congresul SUA. Conform BBC, rezultatul final al votului a fost de 311 la 112. Democrații au votat alaturi de o parte a conferinței republicane […]