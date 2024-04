Știre extraordinara pentru Ucraina și pentru intreaga lume care inca pune preț pe valorile democrației. Camera Reprezentanților a votat, cu majoritate confortabila, ajutorul militar pentru Ucraina. 61 de miliarde dolari vor pleca foarte curand spre țara care se afla in conflict direct cu ambițiile imperialiste ale lui Vladimir Putin. Ceea ce era așteptat s-a intamplat. […] The post O gura uriașa de aer pentru Ucraina: S-a votat in Congresul american ajutorul de 61 miliarde de dolari! appeared first on Puterea.ro .