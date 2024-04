Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat marti ca Statele Unite vor „incepe sa trimita arme si echipamente in Ucraina chiar din aceasta saptamana”, dupa ce Congresul a votat un ajutor mult asteptat pentru Kiev, noteaza AFP. „Voi semna acest proiect de lege si ma voi adresa poporului american de indata…

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski și alți lideri europeni au mulțumit SUA pentru adoptarea unui proiect de lege de ajutor vital de 89 de miliarde de euro. Proiectul este blocat de luni de zile, iar astazi a fost aprobat. Camera Reprezentanților a aprobat un ajutor extern de aproximativ 89 de…

- Camera Reprezentanților din Statele Unite ale Americii a aprobat prin vot, sambata, proiectul de lege privind ajutorul de 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina, amanat de mai multe saptamani. Decizia reprezinta un moment crucial pentru Ucraina, țara aflata intr-un moment extrem de dificil al razboiului…

- Camera Reprezentanților din Statele Unite a aprobat ajutorul pentru Ucraina, in valoare de 61 de miliarde de dolari. Votul in Camera Reprezentanților s-a desfașurat in ziua de sambata, 20 aprilie 2024, dupa o controversa politica derulata, in SUA, timp de cateva luni. Senatul SUA aprobase deja ajutorul…

- Camera Reprezentanților din SUA a adoptat sambata, cu un larg sprijin bipartizan, un pachet legislativ de 95 de miliarde de dolari care ofera asistența de securitate Ucrainei, Israelului și Taiwanului. Pachetul merge acum la Senatul majoritar democrat, care a adoptat o masura similara in urma cu mai…

- Știre extraordinara pentru Ucraina și pentru intreaga lume care inca pune preț pe valorile democrației. Camera Reprezentanților a votat, cu majoritate confortabila, ajutorul militar pentru Ucraina. 61 de miliarde dolari vor pleca foarte curand spre țara care se afla in conflict direct cu ambițiile imperialiste…

- Statele Unite au anuntat marti un nou ajutor militar de 300 de milioane de dolari pentru Ucraina, departe de ajutorul substantial cerut de presedintele Biden, inca blocat in Congres, relateaza AFP, Agerpres. Ajutorul include in special rachete antiaeriene, munitie si obuze de artilerie si raspunde…

- Senatul american, unde democratii au majoritatea, a adoptat marți proiectul de lege care prevede ajutor militar 95 miliarde de dolari pentru Ucraina, Israel și Taiwan, dar legea trebuie sa fie votata si de Camera Reprezentanților, controlata de republicani, iar soarta ei este neclara in prezent, relateaza…