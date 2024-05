Când revin ploile. Prognoza meteo pentru următoarea lună, în România. Zonele în care vremea rea a făcut prăpăd Vremea a facut prapad in preajma sarbatorilor pascale in multe teritorii din țara. Mai multe mașini au fost luate de ape, iar in unele zone a cazut și grindina, potrivit meteorologilor. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza pentru luna mai. Cu ce fenomene ne vom confrunta. 35 de avertizari de vreme severa in […] The post Cand revin ploile. Prognoza meteo pentru urmatoarea luna, in Romania. Zonele in care vremea rea a facut prapad appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

