- Madalina Stanca, o sportiva de 20 de ani din Timișoara a participat in acest weekend la Campionatul Balcanic de Culturism și Fitness, unde a obținut de doua ori locul I la categoria Bikini fitness (locul I Junioare, respectiv locul I Senioare – conform regulamentului, varsta ii permite participarea…

- Un polițist din Somcuta Mare a fost depistat pozitiv la droguri de catre superiori miercuri seara, in timpul serviciului, anunța IPJ Maramureș. „Seara trecuta (miercuri seara – n.r.), in urma testarii cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezența a substanțelor psihoactive…

- ■ era incadrat la Biroul Rutier Roman și nu se știe ce l-a determinat sa faca un asemenea gest necugetat ■ sinuciderea a fost anunțata la 112 de catre soție ■ fostul sau comandant, comisarul șef Dragoș Balau, susține ca Bogdan Mihalache era un cadru foarte bun ■ Un comunicat de presa al Inspectoratului…

- Biroul de presa al IPJ Vrancea: „La data de 6 martie a.c., in jurul orei 14.15, colegul nostru, Auraș, polițist la transporturi feroviare, a identificat o suma de bani pe strada Alexandru Vlahuța din municipiul Focșani, pe care a predat-o Poliției Municipiului Focșani. Avand in vedere ca pana in prezent…

- ”Blocajul de la frontiera (Ucrainei cu Polonia) constituie o amenintare directa la adresa securitatii unei tari care se apara”, a denuntat el. ”Asemenea actiuni au un inmpact negativ asupra confrunatrii noastre cu inamicul comun care se numeste Rusia”, denun ta intr-o postare pe Facebook Oleksandr Kubrakov.…

- Un anticiclon loveste Romania in weekend Duminica, 18 februarie, weekend-ul se va incheia cu trecerea unui front atmosferic, care va aduce cateva ploi slabe in mai multe regiuni, iar la munte vor fi și ninsori. Un anticilon care a provocat mari probleme in Europa va patrunde și in Romania, in acest…

- Federația Romana de Squash marcheaza un moment semnificativ pentru sportul romanesc și european: organizarea Campionatului European Individual și pe Echipe U19 la București, intre 23 și 31 martie. Aceasta competiție, cea mai mare destinata tinerilor din Europa, va avea loc in incinta moderna a Aerosquash…

- CARANSEBEȘ – Dupa rezultatele excelente din acest inceput de an (aur și argint la Naționalele de seniori, argint și bronz la Cupa Romaniei de seniori, in probele de 1500 și 3000 de metri), puștiul care nu a implinit inca 18 ani, pregatit la CSȘ Caransebeș de antrenorul federal Cristian Dragomir, a obținut…