Ce spun psihologii despre cei care nu suportă pisicile. 6 diferențe majore între iubitorii de câini și cei de feline Unii oameni simt o respingere absoluta fața de pisici, fara a putea da o explicație raționala acestui fapt. Ei nu le pot suporta prezența, uneori chiar le alunga din zona in care se afla. In cazul pisicilor, psihologii au observat ca nu exista o linie mijlocie dintre cele doua atitudini, oamenii fie iubesc pisicile, fie le urasc.Psihologii susțin ca aceasta atitudine este un motiv serios de analiza a comportamentului, scrie psihologiadeazi.ro. Este vorba de un fenomen psihologic foarte interesant și particular. Valoarea pisicilor in lumea contemporana e una speciala. Pisicile au depașit rolul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

