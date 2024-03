Armata SUA va fi nevoita sa iși reduca producția obuzelor de artilerie cu mai mult de un sfert daca Congresul nu va reuși sa aprobe suplimentul de securitate naționala care ofera ajutor militar Ucrainei, Taiwanului și Israelului. Trei miliarde de dolari din totalul de 106 miliarde de dolari din proiectul de lege de solicitare suplimentara […] The post Armata americana, in criza de muniție. La fel și Ucraina first appeared on Ziarul National .