Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai buni elevi care studiaza discipline coregrafice in invațamantul preuniversitar din Romania, au participat la Cluj-Napoca, in perioada 22 -25 aprilie, la Olimpiada Naționala de Coregrafie.

- Primele automobile au aparut la Gherla dupa unirea Transilvaniei cu Romania. Cea mai veche fotografie in care apare un vehicul in zona este datata 1919. Dintr-un anuar automobilistic din anul 1924 aflam cine și ce mașina avea. Era de așteptat ca deținatorii de automobile sa fie persoane instarite, cu…

- MINA, Museum of Immersive New Art, unul dintre cele mai inovatoare spații culturale din Romania, lanseaza pe 19 aprilie un nou concept revoluționar, MINA Pop-Up, un proiect itinerant, prezentat de George.Primul banking inteligent, ce aduce arta digitala și noile tehnologii in trei mari orașe din Romania:…

- Traian Avarvarei (www.b1tv.ro) Federația „Solidaritatea Sanitara” din Romania a anunțat greve de avertisment de o ora, miercuri, la pranz, in spitale din București, Brașov, Galați și alte orașe din țara. In București a fost organizata greva de avertisment in Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice.…

- In ultimii ani, marile orașe din Romania au reușit sa se clasifice pe locuri foarte bune in topul celor mai sigure orașe din lume. Astfel, Cluj Napoca, Timișoara, București sau Iași sunt considerate unele dintre cele mai sigure orașe din țara și chiar din Europa

- Intr-un top al celor mai „verzi” orașe din Romania, in care ți-ai dori sa locuiești pentru aerul curat și calitatea tot mai buna a vieții, ar conduce detașat Oradea, urmata de Cluj-Napoca și Sibiu. Surpriza este insa Galațiul, fost oraș industrial care se mandrește acum cu cel mai curat aer din Romania,…

- In anul centenarului sau, Institutul Francez din Romania organizeaza cea de-a 28-a ediție a FESTIVALULUI FILMULUI FRANCEZ ce se va desfașura in perioada 21-31 martie la București și in alte 12 orașe din țara: Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Arad, Brașov, Br

- Guvernul a aprobat un instrument prin care vom asigura finantare pentru proiecte precum dezvoltarea retelei de transport cu metroul in orasele Bucuresti si Cluj-Napoca, electrificarea caii ferate pentru a asigura servicii feroviare integral electrice in principalele zone urbane din Romania si cresterea…