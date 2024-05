Stiri pe aceeasi tema

- Bambie Ray Robinson a pus pe jar urmaritorii Eurovision, care spun ca vor avea coșmaruri din cauza prestației artistei și ca ceea ce a pus in scena seamana cu o exorcizare live.Ediția cu numarul 68 a competiției Eurovison incepe chiar astazi, cu 37 de țari care se vor lupta pentru marele premiu. Concursul…

- Ediția din data de 1 mai 2024 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii de la Antena Stars a adus tensiuni in casa. Au fost tachinari intre Iuliana și Vlad! Cei doi s-au ținut de mana in timpul emisiunii, deși s-au certat! Iata de la ce au pornit discuțiile dintre cei doi concurenți de la Mireasa!

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 1 aprilie 2024, a emisiunii Mireasa - Capriile Iubirii de la Antena Stars a adus multe emoții in casa. Delia și Liviu sunt intr-o relație de astazi! Cei doi concurenți de la Mireasa și-au dat frau liber sentimentelor și s-au sarutat la petrecerea de sambata. Iata…

- Valentin i-a povestit Antoniei ca nu are o relație buna cu tatal sau, dupa ce l-a pus in mai multe situații neplacute in trecut. Domnul Orlando a intrat in direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, la 5 ani de cand nu a mai vorbit cu fiul sau.

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 13 martie 2024, din casa Mireasa. Capriciile iubirii. a fost una tensionata. A avut loc un adevarat scandal in casa. Valentin s-a enervat foarte tare și „a aruncat” cu vorbele. Iata de ce s-a enervat concurentul, dar și ce marturisiri a facut despre competiție!

- In ediția din data de 4 martie 2024 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, sezonul 9, Cristian și Valentin au purtat o discuție extrem de serioasa. Cei doi concurenți de la Mireasa vor sa ingroape securea razboiului. Iata ce au transmis in ediția din aceasta seara!

- In emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, de pe 21 februarie 2024 Cristi a vobit despre gestul de a o da jos de pe scaun la petrecere pe Antonia și de a-i vorbi urat. Baiaul a recunoscut ca a greșit și i-a dat un sfat lui Valentin. Antonia a fost foarte suparata pentru ca Valentin a acceptat sa…

- Sambata seara, Valentin și Cristian și-au spus vorbe grele. Valentin i-a spus lui Cristian ca a venit in emisiune doar ca sa se ridice din nou. Ulterior, Valentin i-a menționat lui Cristian, pe un ton acuzator, diverse lucruri din trecutul lui.