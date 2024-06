OPEC+ ar putea extinde reducerile producţiei de petrol în acest weekend, deoarece atenţia se îndepărtează de tensiunile din Orientul Mijlociu – surse Grupul, cunoscut sub numele de OPEC+, urma sa se intruneasca in persoana la Viena, pe 1 iunie, dar saptamana trecuta a mutat intalnirea pe 2 iunie. Producatorii OPEC+ implementeaza in prezent o reducere combinata a productiei de 5,86 milioane de barili de petrol pe zi. Doar 2 milioane de barili pe zi din aceste reduceri reprezinta angajamente unanime in cadrul politicii grupului OPEC si expira la sfarsitul acestui an. Restul sunt reduceri voluntare efectuate de un subset al aliantei. O reducere a productiei de petrol de 1,66 milioane pe baril este in vigoare pana la sfarsitul anului 2024, iar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

