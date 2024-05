Stiri pe aceeasi tema

- Maria Lungu continua scandalul! Fosta iubita a lui Cristian Marinescu a revenit cu noi acuzații dure și un mesaj tranșant, dupa ultimele declarații despre ea. A fost ferma și a spus ca este pregatita sa faca dezvaluiri uluitoare. Iata ce declarații a facut, dupa ce a fost calcata pe nervi!

- Maria Lungu, fosta iubita a lui Cristian vrea sa intre in casa Mireasa. Tanara a susține ca vrea sa faca lumina in mai multe situații dupa ce a fost menționata de mai multe ori in emisiune.

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 16 mai 2024, din casa Mireasa - Capriciile Iubirii a fost una plina de tensiune. A fost un scandal monstru in casa! Valentin și Cristian s-au certat la cuțite. Iata de la ce a pornit discuția dintre cei doi concurenți!

- Antonia a fost pusa la zid de Andrada, dar nu s-a lasat intimidata de acuzațiile grave! Fosta concurenta ar fi aflast informații compromițatoare despre iubita lui Cristian Marinescu, pe care le-a facut publice in cadrul emisiunii. Iata cum se apara Antonia și care ar fi adevarul!

- Simona Gherghe i-a aratat Antoniei o captura de ecran in care apare ea cu foști concurenți. Iubita lui Cristian a spus ca ea nu a intrat live pe rețelel sociale in perioada in care a fost eliminata din sezonul 9 Mireasa. Antonia s-a intors in casa dupa 10 zile, la dorința lui Cristian.

- Cristian Marinescu de la Mireasa, sezonul 9, a format un cuplu in urma cu ceva timp cu Maria Lungu, tanara care a facut lumina cu privire la relația lor. Concurentul a declarat ca deși și-a dorit ceva serios, iubita lui de la acea vreme nu a vrut același lucru. Maria Lungu spune ca s-a saturat ca tanarul…

- In ediția din data de 28 martie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, dupa emisiune, Cristian și Antonia iși faceau confesiuni sincere unul altuia și vorbeau despre lucrurile pe care le accepta fiecare intr-o relație, asta la scurt timp dupa desparțirea tanarului de Laura. Iata ce și-au spus cei doi!

- In ediția din data de 25 martie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, la petrecerea din weekend, Laura incerca sa poarte o discuție cu fostul iubit, Cristian, dupa desparțirea brusca la care nimeni nu s-a așteptat. Iata ce au avut cei doi sa-și spuna de aceasta data!