- Vlad a vorbit codat in casa Mireasa, iar fanii emisiunii au facut tot felul de speculații. Simona Gherghe i-a spus tanarului la Mireasa: Capriciile Iubirii ca faptul ca nu a explicat clar la ce se referea, a dus la multe speculații pe grupurile emisiunii.

- Laura nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi! Conurenta a dezvaluit ca este dezamagita din cauza faptului ca nu și-a gasit un partener in cadrul emisiunii. Ce a marturisit tanara in ediția de astazi, pe Antena Stars.

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 1 aprilie 2024, a emisiunii Mireasa - Capriile Iubirii de la Antena Stars a adus multe emoții in casa. Delia și Liviu sunt intr-o relație de astazi! Cei doi concurenți de la Mireasa și-au dat frau liber sentimentelor și s-au sarutat la petrecerea de sambata. Iata…

- In ediția din data de 28 martie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, dupa emisiune, Cristian și Antonia iși faceau confesiuni sincere unul altuia și vorbeau despre lucrurile pe care le accepta fiecare intr-o relație, asta la scurt timp dupa desparțirea tanarului de Laura. Iata ce și-au spus cei doi!

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 18 martie 2024, a adus multe emoții in casa Mireasa - Capriciile iubirii! Concurenții au fost destul de agitați, astfel ca nu s-au putut bucura de nimic din emisiune. Alexandru și Cristina au fost triști in urma nominalizarilor! Concurenta a intrat in cursa de…

- In ediția din data de 27 februarie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, mama Andradei a intervenit, printr-un apel telefonic, in cadrul emisiunii, dupa ce fiica sa și Iuliana au avut parte de un nou conflict. Iata ce cuvinte și-au adresat cele doua, dar și ce a fost rugata tanara de 19 ani de mama ei…

- Ediția din aceasta seara de la Te cunosc de undeva! a adus o noua transformare pentru concurenți. Alexia Țalavutis și Dima Trofin s-au transformat in Tesher și Jason Derulo. Cei doi au interpretat piesa „Jalebi Baby”.

- Ediția de joi seara, 1 februarie, a emisiunii Survivor All Stars, spiritele s-au incins! Echipa Razboinicilor a pierdut imunitatea in fața echipei Faimoșilor. Relu Panescu a fost eliminat de la Survivor All Stars, dupa ce a pierdut in fața Mariei Lungu. Pro TV, gafa majora in timpul emisiunii Survivor…