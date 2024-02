ANALIZĂ ECONOMICĂ Euro a atins minimul ultimelor două luni

Leul a profitat marți, 27 februarie, de menținerea unui nivel ridicat al apetitului pentru risc și s-a apreciat față de principalele valute. The post ANALIZĂ ECONOMICĂ Euro a atins minimul ultimelor două luni first appeared on Informaţia Zilei . [citeste mai departe]