Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Badulescu, in varsta de 49 de ani, și-a spus pentru prima oara parerea despre Selly și Erika Isac, care se afla in centrul atenției dupa ce a lansat piesa “Macarena”. Jurata de la Bravo, ai stil! a fost alaturi de toți creatorii de conținut la avanpremiera filmului Buzz House, care a reușit sa…

- Selly și-a surprins din nou fanii de pe contul de socializare, dupa ce a publicat prima imagine cu noul lui bolid de sute de mii de euro. Artistul și-a adaugat bijuteria pe patru roti la colecția lui și este extrem de mandru de achiziție.Selly este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați influenceri…

- Selly a facut o achiziție importanta și a adaugat un nou bolid la colecția sa. Influencerul le-a aratat fanilor pe rețelele de socializare noul autovehicul pe care l-a cumparat și este foarte mandru! Prețul se ridica la cateva sute de mii de euro.

- Selly a avut o prima reacție dupa ce Iorga și Adrian Elicopter de Lupta l-au acuzat ca ar colabora cu persoane care susțin pedofilia. Acesta a condamnat mesajele publicate pe blogul lui Radu Alexandru și a anunțat ca inceteaza colaborarea cu el. Ce spune despre scenaristul filmului sau? Selly, reacție…

- Dupa dezvaluirile facute de Iorga și Adrian Elicopter de Lupta, Selly a fost acuzat ca ar colabpra cu persoane care susțin pedofilia, referindu-se la scenaristul Buzz House. Vloggerul condamna ferm mesajele postate pe blogul lui Radu Alexandru și a incetat colaborarea cu el imediat dupa ce a aflt ce…

- Selly e cel mai urmarit vlogger din Romania, cu peste 3 milioane de abonați pe Youtube. Tanarul in varsta de 23 de ani e implicat și in alte proiecte, lanseaza filme, dar e și producator al unui festival de muzica din Costinești. Inainte de a avea succes in mediul online, inainte sa iși cumpere prima…

- Cel mai așteptat film al lui Selly s-a lansat in cinematografele din Romania. In cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars, vloggerul a dezvaluit suma pe care a trebuit sa o scoata din buzunar pentru ca pelicula "Buzz House" sa fie una de succes.

- Selly se pregatește sa lanseze un nou film, in luna aprilie a acestui an. Celebrul vlogger a realizat proiectul in doar 4 luni și a investit aproximativ un milion de euro.Celebrul vlogger Selly a investit un milion de euro intr-un film, marcand o noua etapa importanta in cariera sa. Detaliile furnizate…