Stiri pe aceeasi tema

- Selly spus lucrurilor pe nume, dupa tot scandalul din jurul filmului Buzz House! Vloggerul nu agreeaza astfel de acuzații in jurul numelui sau, astfel ca a considerat ca ar fi corect sa spuna ce s-a intamplat, de fapt, in cabana unde Iorga ar fi fost harțuita, dupa chiar ea a declarat.

- Selly a lansat pe 22 aprilie filmul cu influenceri Buzz House: The Movie. La avanpremiera au venit o mulțime de vedete, iar la finalul serii, vedeta a anunțat ca Travis Scott vine la festivalul Beach Please! de la Costinești, care va avea loc intre 10 și 14 iulie. Evenimentul de lansare a filmului a…

- Selly e cel mai urmarit vlogger din Romania, cu peste 3 milioane de abonați pe Youtube. Tanarul in varsta de 23 de ani e implicat și in alte proiecte, lanseaza filme, dar e și producator al unui festival de muzica din Costinești. Inainte de a avea succes in mediul online, inainte sa iși cumpere prima…

- Ce spune Iorga despre relația cu Adrian Elicopter de Lupta. Influencerița vorbește și despre eticheta de "certareața", care i-a fost pusa. Ce spune tanara despre disputa cu Cezara Dafinescu, dar și despre presupusa bataie cu o colega de breasla.

- Cel mai așteptat film al lui Selly s-a lansat in cinematografele din Romania. In cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars, vloggerul a dezvaluit suma pe care a trebuit sa o scoata din buzunar pentru ca pelicula "Buzz House" sa fie una de succes.

- Selly a facut un atac la adresa Oanei Roman! Se pare ca a izbucnit un nou scandal in showbiz-ul romanesc. Vloggerul i-a adresat cuvinte dure vedetei. Iata ce a transmis acesta in cadrul unei emisiuni TV!

- IDF a anuntat joi ca opreste concediul pentru toate unitatile de lupta, conform epicnews.ro. „In conformitate cu evaluarea situatiei, s-a decis ca temporar concediul va fi intrerupt pentru toate unitatile de lupta ale IDF”, au anuntat reprezentantii armatei, potrivit Sky News. Cladirea consulatului…

- Selly se pregatește sa lanseze un nou film, in luna aprilie a acestui an. Celebrul vlogger a realizat proiectul in doar 4 luni și a investit aproximativ un milion de euro.Celebrul vlogger Selly a investit un milion de euro intr-un film, marcand o noua etapa importanta in cariera sa. Detaliile furnizate…