Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Stoica și Bogdan Stoica se bucura de un succes incredibil in sport. Nimic nu vine gratuit in viața, astfel ca și freații Stoica au fost nevoiți sa faca sacrificii uriașe timp de 20 de ani, in care s-au dedicat carierei lor. Acum, cand au ajuns pe culmile succesului, au facut declarații despre…

- Andra Gogan, cea mai urmarita artista romanca pe TikTok de la apariția aplicației, a gasit o noua sursa de facut bani de pe urma celebritații sale. Influencerița vedeta pe videoaplicația sus amintita devenita cea mai populara la nivel global, dar și in țara noastra in randul tinerilor, iși pune la bataie…

- Selly se pregatește sa lanseze un nou film, in luna aprilie a acestui an. Celebrul vlogger a realizat proiectul in doar 4 luni și a investit aproximativ un milion de euro.Celebrul vlogger Selly a investit un milion de euro intr-un film, marcand o noua etapa importanta in cariera sa. Detaliile furnizate…

- Selly a dezvaluit ca a investit un milion de euro in film! Celebrul vlogger a oferit detalii neștiute despre producție. Iata ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars! Tanarul este mandru de realizare.

- Richard Clayderman se numara printre cei mai cunoști pianiști din lumea intreaga. S-a nascut in Franța și este este creatorul unui nou stil muzical, New Romantic. De la o varsta frageda și-a dori o cariera in muzica, iar tatal lui i-a ghidat pașii inca de cand avea șase ani.

- Radu Banica este foarte discret atunci cand vine vorba de iubire. In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, fiul lui Ștefan Banica a vorbit despre acest subiect delicat din viața lui. Iata ce declarații a facut baiatul artistului!

- Selly și Smaranda Știrbu formeaza un cuplu de cinci ani și se ințeleg foarte bine. In ceea ce privește cadourile oferite la sarbatori importante, precum Valentine's Day sau ziua de naștere, alegerea poate sa fie grea, dar influencerul a gasit o metoda simpla prin care a scapat de procesul cautarii.