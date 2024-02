Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Sanfira a spus adevarul despre situația financiara a lui și a soției sale, Codruța. Cum se descurca, de fapt. Ce a marturisit indragitul cantareț de muzica populara, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Toata lumea o cunoaște pe Geanina Ilieș, insa nu mulți știu cum arata fratele ei cel mic. Vio este partenerul de afaceri al prezentatoarei de la Antena Stars. Cei doi colaboreaza impreuna și se ințeleg de minune. Iata ce declarații au facut vedeta și fratele ei cu privire la acest domeniu in care activeaza!

- Alina Eremia a dezvaluit ce a invațat de la logodnicul ei. Vedeta a recunoscut ca Edy Barbu a ajutat-o mult de-a lungul timpului. Ce a marturisit celebra cantareața, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Emoții mari pentru Camelia Potec, in varsta de 41 de ani. Fosta sportiva și soțul ei și-a botezat in acest weekend cea de-a doua fetita, pe Celia Gabriela. Fosta sportiva nu a dat detalii despre eveniment, așa ca totul a decurs in secret. Nasa micuței sale fetițe este chiar Gabriela Szabo, cea care…

- Iulia Albu și iubitul ei, Mike, iși fac inca planuri impreuna. In cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, cei doi foști concurenți de la America Express au vorbit despre viitorul impreuna, dar și despre dorințele pe care le au. Iata cum vor petrece anul acesta noaptea dintre…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Liviu Teodorescu a facut declarații despre rolul de tatic. Artistul a explicat cat de mult se implica in creșterea micuței Ecaterina. Iata ce marturisiri a facut cantarețul!

- David Popovici s-a calificat in semifinalele probei de 200 m liber cu al treilea timp la Campionatele Europene in bazin scurt de la Otopeni! In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, inotatorul a facut și primele declarații. Iata ce a spus celebrul sportiv al Romaniei!

- Dupa ce in urma cu doua luni Laura Giurcanu și Aris Eram, cei doi concurenți de la America Express, erau surprinși in tandrețuri in mașina, acum Laura Giurcanu ne spune care e, de fapt, adevarul. Sunt sau nu impreuna? Ce spune influncerița despre viața amoroasa.