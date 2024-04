Stiri pe aceeasi tema

- Ce sfat prețios i-a dat Andreea Marin fiicei sale. Tanara, care se ocupa de voluntariat, a incept sa iși crioasca o cariera publica, iar celebra sa mama o susține. Violeta Banica face declarații exclusive.

- Richard Clayderman se numara printre cei mai cunoști pianiști din lumea intreaga. S-a nascut in Franța și este este creatorul unui nou stil muzical, New Romantic. De la o varsta frageda și-a dori o cariera in muzica, iar tatal lui i-a ghidat pașii inca de cand avea șase ani.

- Randi e unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi, insa cum știm ca viața de cantareț nu e tot timpul ușoara, acesta a facut publice cateva lucruri mai puțin știute despre el. In urma cu ceva timp a trecut prin momente de groaza chiar in timp ce se afla pe scena. I s-a facut rau și nu a mai putut…

- Deniz Brizo trece printr-o situație extrem de dificila. Conflictul dintre artista și fiica ei a atins cote maxime. Cantareața s-a ales cu dosar penal și este cercetata pentru abandon familiar. Cum s-a ajuns la aceasta situați. Declarații exclusive!

- Olga Barcari vorbește despre cum a afectat-o asocierea cu Catalin Bordea și valul de mediatizare de care a avut parte. Ce se s-a intamplat mai exact intre cei doi, au avut sau nu o relație. Cum au gestionat situația dupa aparițiile in presa.

- Anca Serea a ajuns de urgența la spital cu trei dintre copii in urma cu cateva zile. Vedeta spunea ca micuții au avut probleme de sanatate serioase, au ajuns la o clinica privata, iar mai apoi la un spital de stat.

- Inca o vedeta de la noi s-a hotarat sa renunțe la implanturile mamare, dupa noua ani. Care este motivul pentru care a luat cantareața aceasta decizie. Artista nu ar fi facut intervenția, daca gandirea ei din trecut, era aceeași cu cea de acum.

- Fiul Anamariei Prodan este unul dintre cei mai urmariți și apreciați adolescenți din Romania și are o cariera de succes! Insa, nicio victorie nu vine fara sacrificii, astfel ca Bebeto a dezvaluit ce este nevoit sa faca pentru a avea succes. Iata cat de mult il ajuta Anamaria Prodan!