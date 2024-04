Stiri pe aceeasi tema

- Deniz Brizo trece printr-o situație extrem de dificila. Conflictul dintre artista și fiica ei a atins cote maxime. Cantareața s-a ales cu dosar penal și este cercetata pentru abandon familiar. Cum s-a ajuns la aceasta situați. Declarații exclusive!

- Theo Rose a fost la un pas de a ramane fara bani la un eveniment la care a fost invitata sa cante, dupa ce organizatorii au incercat sa o pacalesca. Evenimentul a fost organizat la Bruxelles. Iata la ce valoare se ridica suma!

- Sorana Darclee de la A.S.I.A. trece prin momente cumplite. Cantareața și-a pierdut cea mai draga persoana din viața. Mai exact, mama artistei a trecut, de curand, in neființa, iar in urma cu cateva zile a fost nevoita sa o conduca pe cea care i-a dat viața pe ultimul drum. Iata primele declarații dupa…

- Daca pe plan profesional totul ii merge ca pe roate, Bibi ne-a vorbit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, și despre viața personala, mai precis viața amoroasa. Cantareața ne-a spus ca nu are iubit, insa ne-a enumerat calitațile pe care le cauta la viitorul partener. Cum trebuie sa fie tanarul care…

- Dupa o perioada in care a evitat sa vorbeasca despre viața ei amoroasa, acum Bia Khalifa iese și face declarații exclusive pentru Spynews.ro despre povestea ei de dragoste. Blondina, cunoscuta ca Regina Only Fans-ului, e intr-o noua relație, insa la distanța. De ce nu iși dorește sa-mi mai expuna atat…

- Gheorghe Turda, confesiuni nemaifacute. Artistul vorbește despre viața personala și despre fosta soție, pe care o compara cu femeile care au urmat in viața lui. Cantarețul a ramas ancorat in fosta casnicie.

- Claudia Patrașcanu a surprins pe toata lumea in urma cu doar cateva zile, atunci cand s-a afișat in tandrețuri alaturi de un barbat, dar nu orice barbat, ci chiar o fosta ispita de la Insula Iubirii. Daniel Mihai a fost cel care s-a fotografiat in mai multe ipostaze incendiare alaturi de cantareața,…

- Carmen de la Salciua a facut declarații exclusive despre cea mai mare dorința a ei. Vedeta și soțul ei iși doresc sa devina parinți anul acesta. Ce i-a spus medicul și ce are artista de facut pentru a iși indeplini visul.