- Maria Constantin implinește 37 de ani și traiește o perioada frumoasa in viața sa. Cantareața nu are niciun plan pentru ziua sa de naștere, preferand sa ramana acasa, impreuna cu iubitul ei, Robert Stoica, sa se recupereze dupa evenimentele anterioare pe care le-a avut.

- Alina Sorescu a trecut prin momente grele dupa divorțul de Alexandru Ciucu. Cantareața și fostul soț se afla in proces pentru custudia fetițelor, iar acesta urmeaza sa se reia pentru a se da o sentința clara in cazul lor. In timp ce artista considera ca Raisa și Carolina ar trebuie sa locuiasca doar…

- Miley Cyrus este cunoscuta in toata lumea datorita muzicii sale. Este apreciata la nivel internațional și se bucura de mult succes. Totuși, experiențele nemaipomenite nu țin cont de nimic. Cantareața a povestit ca s-a intalnit cu un OZN, in timp ce se afla in California și chiar a putut vedea un extraterestru.

- Otilia Bilionera, una dintre cele mai indragite artiste de la noi din țara risca sa aiba un sfarșit tragic, in urma cu cațiva ani. A ajuns la spital in stare grava, avand hemoragie interna și totul s-a datorat in urma unor dureri carora nu le-a dat importanța.

- Ionela Guzic a ajuns din aeroport, direct in sala de operații. Cantareața care a ramas fara degete a fost operata de urgența. Iata declaratele exclusive facute de artista, in urma cu puțin timp, pentru Antena Stars!

- Andreea Balan a dezvaluit, de curand, in cadrul unui interviu, acordat exclusiv pentru Antena Stars, daca s-a casatorit in secret cu Victor Cornea. Iata marturiile facute de cunoscuta cantareața de la noi!

- Claudia Patrașcanu este ingrozita lucrurile care s-au intamplat, in ultima perioada, in viața copiilor ei. Artista a facut declarații explozive, conform carora foștii ei socrii i-ar fi invațat pe copii o poezie pentru adulți. Claudia Patrașcanu a inceput sa planga cand a auzit.

- Theo Rose a devenit mama in urma cu cateva luni și este foarte fericita de noul rol din viața sa. Cantareața a aflat despre sarcina intr-un moment neașteptat, cand se afla intr-o vacanța alaturi de persoanele sale apropiate și au inceput simptomele de graviduța.