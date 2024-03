Stiri pe aceeasi tema

- O cantareața de muzica populara a fost impușcata in cap de soț! Artista l-a iubit enorm pe barbat, insa gelozia lui a adus-o la un pas de moarte. Ce a marturisit Maria Ghinea despre coșmarul prin care a trecut.

- Roxana Dobrițoiu a trecut prin clipe de coșmar din cauza unei diete! Cantareața a ajuns de urgența la spital! Artista a avut nevoie de ajutorul medicilor. Ce a marturisit vedeta, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Este cuplul momentului in showbiz-ul romanesc! Cel mai nou cuplu din lumea mondena din Romania a fost deconspirat. El, o figura cunoscuta in lumea sportului, ea o blonda focoasa și dorita de toți barbații. Iata despre cine este vorba!

- Alina Sorescu a trecut prin momente grele dupa divorțul de Alexandru Ciucu. Cantareața și fostul soț se afla in proces pentru custudia fetițelor, iar acesta urmeaza sa se reia pentru a se da o sentința clara in cazul lor. In timp ce artista considera ca Raisa și Carolina ar trebuie sa locuiasca doar…

- Otilia Bilionera, una dintre cele mai indragite artiste de la noi din țara risca sa aiba un sfarșit tragic, in urma cu cațiva ani. A ajuns la spital in stare grava, avand hemoragie interna și totul s-a datorat in urma unor dureri carora nu le-a dat importanța.

- Lidia Buble, in varsta de 30 de ani, considera ca a fost judecata pe nedrept, dupa ce a participat la „Asia Express”. Artista a facut echipa cu sora ei, iar Estera a fost foarte afectata de comentariile negative.In sezonul 4 al emisiunii „Asia express”, Lidia Buble a facut echipa cu sora sa, Estera…

- UNTOLD și-a deschis casa și in Dubai, iar prima ediție a festivalului din „orașul bogaților” a fost un adevarat succes. Untold Dubai a adus pe scena nume importante din industria muzicala, vedetele din showbiz-ul romanesc fiind nelipsite, la fel și ținutele opulente.Vedetele din Romania au facut senzație…

- Lidia Buble și Horațiu Nicolau formeaza un cuplu de 3 ani, iar artista spune ca este mai fericita ca niciodata. Artista a declarat in repetate randuri ca iși dorește sa devina mama și sa se casatoreasca, insa pana acum, nu a vorbit despre eveniment, semn ca ea și afaceristul nu au planuit nimic.Invitata…