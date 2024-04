Stiri pe aceeasi tema

- Emilia Ghinescu se mandrește cu cei trei copii. Artista ii are pe Andrei și Erika din prima casnicie, care deja știu ce vor sa faca cu viețile lor. Cantareața spune ca i-a incurajat mereu sa faca ce le place și este cel mai mare susținator al lor.

- Ca in fiecare an, cantareața de muzica populara Saveta Bogdan pleaca in America, acolo unde are și concerte, dar se bucura și de familie. Artista ne-a povestit o intamplare in care a fost la un pas de a ajunge la poliție, dupa ce a cerut ajutorul unui om pe strada. Ce s-a intamplat și ce spune artista…

- Lidia Buble a avut o parte de vacanța de vis in Alpii Francezi, loc preferat de milionarii lumii. Cantareața a avut un șoc in momentul in care a scos o suma uriașa de bani doar pentru achitarea unei singure pizze.

- Roxana Dobrițoiu a trecut prin clipe de coșmar din cauza unei diete! Cantareața a ajuns de urgența la spital! Artista a avut nevoie de ajutorul medicilor. Ce a marturisit vedeta, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Maria Constantin implinește 37 de ani și traiește o perioada frumoasa in viața sa. Cantareața nu are niciun plan pentru ziua sa de naștere, preferand sa ramana acasa, impreuna cu iubitul ei, Robert Stoica, sa se recupereze dupa evenimentele anterioare pe care le-a avut.

- Este cuplul momentului in showbiz-ul romanesc! Cel mai nou cuplu din lumea mondena din Romania a fost deconspirat. El, o figura cunoscuta in lumea sportului, ea o blonda focoasa și dorita de toți barbații. Iata despre cine este vorba!

- Delia este una dintre cele mai renumite și apreciate artiste de la noi din țara. Cantareața iși cunoaște valoarea și are prețuri pe masura. Iata cate mii de euro cere pentru un spectacol de o ora sau chiar mai puțin!

- Imagineaza-ți ca ai un zambet afectat de dantura lipsa, cu dinți inestetici sau deteriorați și ca vrei sa remediezi acest aspect. In astfel de situații se folosesc fie implanturi pentru a inlocui dinții lipsa, fie fațete pentru a corecta aspectul dinților. Procedurile sunt diferite și fiecare vine cu…